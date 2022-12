PF prende pastor bolsonarista alvo de ação do STF por atos golpistas no Espírito Santo - Reprodução/Youtube

PF prende pastor bolsonarista alvo de ação do STF por atos golpistas no Espírito SantoReprodução/Youtube

Publicado 19/12/2022 13:34

Espírito Santo - O pastor Fabiano Oliveira, que estava foragido há cinco dias, foi preso nesta segunda-feira, 19, durante manifestação realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pela superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo.

Oliveira estava em um ato de bolsonaristas em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória (ES). De acordo com o superintendente da PF no estado, Eugênio Ricas, o pastor não reagiu à prisão.

"Foi preso pela PF, sem resistência, encaminhado ao DML [Departamento Médico Legal] e entregue ao sistema prisional", detalhou Eugênio Ricas.



O religioso é um dos alvos da operação contra atos antidemocráticos desde o fim do segundo turno. Além de participar dos atos, Fabiano é acusado de integrar uma milícia digital que questionava o resultado das eleições e defendia intervenção militar no país.

Oliveira não foi preso antes porque, segundo o superintendente da PF, um grupo de manifestantes se concentrou em frente ao batalhão. Uma ação naquele momento poderia ser revidada, colocando em risco a integridade de terceiros.

A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou, por volta de 9h40, que Fabiano Oliveira deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Viana, na Grande Vitória.

Além do pastor, foi determinada a prisão do vereador Armandinho Fontoura (Podemos), também do Espírito Santo, do jornalista Jackson Rangel, dono do site Folha do ES, e do empresário Max Pitangui. Os dois primeiros foram detidos na última quinta-feira (15). No caso de Max, a PF não confirmou se ele já foi preso.



As prisões foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, além de 23 medidas de busca e apreensão no Espírito Santo envolvendo 12 pessoas. Ainda na última quinta-feira, foram cumpridas mais de 80 mandados de busca e apreensão relacionados aos atos pró-golpe militar em vários estados.