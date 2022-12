Kelmon agora é integrante da Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 19/12/2022 19:25

O ex-candidato à Presidência da República, Padre Kelmon (PTB), não faz mais parte da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. A informação foi publicada por meio de nota, na sexta-feira, 16, nas redes sociais da própria instituição.

O documento foi assinado na última quinta-feira, 15, por Francisco Ángel Ernesto Móran Vidal, Arcebispo Metropolitano no Peru, e pelo Monsenhor Miguel Phellype Thiago Martins, vigário episcopal no Brasil.

"Decidimos cancelar a Provisão 0025/21 conferida ao Padre Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar do clero o Pe. Kelmon e também o Pe. Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana", diz um trecho do texto.

Junto ao comunicado, foi publicada a seguinte mensagem: "Apenas para informação que os referidos Sacerdotes Pe.Kelmon e Pe.Lucas não pertencem mais ao clero da Santa Igreja Ortodoxa do Peru". "Desejamos bençãos em seus novos caminhos!", acrescentou a instituição.

O texto é finalizado com um versículo bíblico que reitera o desligamento. "Tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. (Mateus 16:19)".

Nesta segunda-feira, 19, Kelmon emitiu um comunicado nas redes sociais, afirmando que ele e outros religiosos foram desligados por vontade própria.

"É importante salientar que não fomos desligados por decisão dos clérigos da referida igreja, mas nós que o pedimos e assim foi concedida. Somos pois muito gratos pelo tempo que passamos lá e desejamos bençãos celestiais para todos as suas autoridades eclesiásticas", diz a mensagem assinada pelo Padre João Damasceno.

O texto acrescenta ainda Padre Kelmon agora é integrante da Igreja Ortodoxa Grega da América e Exterior. Ele "está apto para celebrar os Santos Sacramentos e foi eleito bispo para as missões no Brasil. Em breve ocorrerá sua Sagração. Deus abençoe a todos", conclui o pronunciamento.

Disputa pela presidência

No primeiro turno das eleições, Kelmon conquistou 81.129 votos (0,07%) e foi o sétimo candidato mais votado na corrida pela vaga de chefe do Executivo.

O religioso entrou de última hora no lugar do ex-deputado Roberto Jefferson, barrado pelo TSE devido à lei da Ficha Limpa.