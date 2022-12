Relação do Brasil com a Rússia foi intensificada durante governos petistas - Alexey Druzhinin /Ria Novosti/ AFP

Relação do Brasil com a Rússia foi intensificada durante governos petistasAlexey Druzhinin /Ria Novosti/ AFP

Publicado 20/12/2022 14:33

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, nesta terça-feira, 20, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone. De acordo com o petista, Putin desejou a ele um "bom governo" e o fortalecimento da relação bilateral entre Brasil e Rússia.



"Conversei com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países", disse Lula em uma rede social.

"O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", concluiu o mandatário eleito.

O petista deu a Mauro Vieira, no último dia 9 , a missão de comandar o Itamaraty e liderar o processo de recuperação da imagem brasileira à frente do Ministério das Relações Exteriores. A relação do Brasil com a Rússia mostrou uma consolidação durante os mandatos petistas, com a emergência do BRICS.

No entanto, recentemente, Putin mostrou proximidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que evitou condenar com veemência a invasão de Moscou à Ucrânia. O mandatário russo, que está no poder desde 2000, havia afirmado em outubro deste ano que mantinha boas relações com Lula e o atual chefe do Executivo.

Na ocasião, Putin já havia adiantado ao jornal 'Folha de S.Paulo' que pretendia estreitar os laços com o país: "[O Brasil] é nosso parceiro mais importante na região, e assim continuará. Faremos tudo para que essas relações se desenvolvam mais".

*Com informações do Estadão Contéudo