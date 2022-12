Esta foi a 17ª edição das Olimpíadas - Agência Brasil

Esta foi a 17ª edição das OlimpíadasAgência Brasil

Publicado 20/12/2022 14:44

A organização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) divulgou nesta terça-feira (20) a lista de premiados de sua 17ª edição. A competição envolveu 18,1 milhões de estudantes e 54 mil escolas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de todo o país.

A lista com os premiados pode ser conferida no site. Serão distribuídas 575 medalhas de ouro, 1.725 de prata e 5.175 de bronze, além de 51.90 menções honrosas. Há ainda premiações para professores, escolas e secretarias de Educação que se destacaram pelo desempenho dos estudantes.

Os medalhistas serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (Pic), onde terão a oportunidade aprofundar seus estudos na matemática e receber uma bolsa mensal no valor de R$ 100.

Os premiados que já estiverem matriculados em cursos de graduação poderão participar da seleção para o Programa de Iniciação Científica e Mestrado (Picme), que oferece bolsas de R$ 400 mensais.

A Obmep foi criada em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura Aplicada (Impa) e conta com o apoio do Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com o objetivo de popularizar o ensino dessa disciplina e identificar novos talentos. Os recursos são dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Educação (MEC).