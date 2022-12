O deputado estadual integrou o time de Lula durante as eleições no Rio - Divulgação/PT

Publicado 21/12/2022 16:42

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Ceciliano (PT), é cotado para assumir a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, vinculada ao Ministério das Relações Institucionais, que deverá ser comandado por Alexandre Padilha (PT).

Ceciliano vai ocupar um gabinete no terceiro andar do Palácio do Planalto, participando de toda a articulação político-administrativa das ações do governo federal com estados e municípios.



Nos bastidores, comenta-se que, na última semana, Padilha teria informado a Ceciliano sobre a nova função, que tem aval direto do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Contudo, o anúncio oficial só deverá ser feito após a confirmação do próprio Padilha à frente da Secretaria.



Ceciliano deve fazer parte do grupo mais próximo de Lula, o chamado núcleo duro, onde se define a rotina de ações e estratégias governamentais juntos aos estados e aos municípios, especialmente as capitais.

Procurada por O DIA nesta quarta-feira (21), a assessoria do deputado informou que por enquanto a informação não passa de uma especulação. “Não tem nada definido, vamos aguardar”, informou a assessoria.



Ceciliano foi candidato ao senado nas eleições deste ano, com apoio de Lula. Presidente da Alerj desde 2017, conduziu votações que permitiram que o Rio saísse da pior crise financeira da sua história sem cassar direitos dos trabalhadores e servidores públicos.



Duas vezes prefeito de Paracambi, na Baixada Fluminense, exerce o seu quarto mandato como deputado estadual. É autor de mais de 420 leis em vigor, entre elas a que criou o Supera Rio, o Vale Gás, o Fundo Soberano e de incentivo à cultura e ao desenvolvimento econômico. Ele se filiou ao PT em 1989, durante a primeira campanha presidencial de Lula.



Lula ainda deve anunciar novos nomes do governo nesta quinta-feira (21), segundo o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ao total o governo será composto por 37 ministérios.