"Esperança" foi a palavra escolhida pelos brasileiros para simbolizar o ano de 2022Internet/Reprodução

Publicado 21/12/2022 16:12

A crença de que dias melhores virão levou o brasileiro a eleger “esperança” como a palavra do ano, de acordo com o levantamento efetuado pelo Instituto de Pesquisa Ideia e a Consultoria Cause. Das 1.200 pessoas entrevistadas por telefone em todas as região do país, 23% escolheram a campeã. Em segundo lugar, empatadas, vieram “decepção e “dificuldade”, ambas com 4%.

Além das entrevistas com o público, a pesquisa consultou um grupo de especialistas, que apontou oito palavras como as mais importantes do ano. No fim, a lista foi comparada com as escolhidas pelo público, e “esperança” venceu. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para cima ou para baixo.

De acordo com Leandro Machado, sócio da Consultoria Cause, a vencedora espelha o espírito de parcela da população brasileira. No entanto, ele faz uma ressalva:

“A vitória da palavra ‘esperança’ aconteceu de maneira apertada, e isso ajuda a explicar a visão do brasileiro em relação ao ano que se encerra. A segunda colocada, ‘decepção’, termina de compor a foto desse período polarizado da história do Brasil. É incontestável: a divisão política chegou até na escolha da Palavra do Ano.”

A lista de palavras finalistas de 2022 traz ainda “confusão”, “superação”, “polarização”, “democracia”, “alívio”, “divisão”, “Amazônia” e “complexidade”.

Para Cila Schulman, vice-presidente do Instituto de Pesquisa Ideia, o resultado do levantamento ajuda a entender o que o brasileiro espera do futuro:

“A escolha da palavra 'esperança' representa a confiança que o brasileiro recupera depois de dois anos de perdas significativas pela pandemia e após vivenciar uma eleição muito polarizada, mas também indica o ato de simplesmente esperar alguma coisa diferente no que está por vir.”

Ela destaca ainda que o resultado de 2022 pode ser comparado ao de 2018, ano em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Na época, a palavra “mudança” foi a escolhida pelos brasileiros.

"Uma palavra que podia significar algo negativo ou positivo, a depender da mudança que viesse a ocorrer. A palavra Esperança é ainda uma evolução das escolhas negativas dos dois anos que passaram, Dificuldades (2019) e Luto (2020). Ou seja, depois de anos de vacas magras, o brasileiro renova a sua fé para ir para a frente, apesar das angústias e dos riscos que a vida oferece”, avalia Cila.

A pesquisa serve como termômetro para o estado de espírito do brasileiro. Nos anos anteriores, a palavra eleita representava o momento vivido pelo país: “vacina” (2021), “luto” (2020), ‘dificuldades” (2019), “mudança” (2018) e “corrupção” (2017),