Pedro Paulo Rangel em 'Belíssima' - Divulgação / TV Globo

Pedro Paulo Rangel em 'Belíssima'Divulgação / TV Globo

Publicado 21/12/2022 12:15 | Atualizado 21/12/2022 12:20

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, através do Twitter, a morte do ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, nesta quarta-feira, 21. "Uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Meu abraço fraterno aos familiares, fãs e amigos", escreveu Lula.

Rangel estava internado na CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul da cidade, desde o dia 30 de novembro, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A causa da morte ainda não foi informada.

Além dele, outras autoridades e políticos também prestaram suas homenagens. O deputado federal do Rio, Marcelo Freixo (PSB), lamentou: "Pedro Paulo Rangel marcou a história da dramaturgia brasileiras. Na televisão, fez personagens inesquecíveis. Muito triste com sua morte. Que Deus conforte a família e os amigos."

A também deputada federal do Rio, Talíria Petrone (PSOL), publicou: "A dramaturgia brasileira se despede hoje de Pedro Paulo Rangel, ator que deu muitas alegrias ao público, ao longo de mais de 50 anos de carreira. Nosso abraço aos familiares, amigos e fãs".

O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), escreveu: "O ator Pedro Paulo Rangel sai de cena depois encantar gerações com seu talento. Ele esteve nas telas de TV em papeis inesquecíveis como em 'Gabriela' e 'O Cravo e a Rosa'. Nos palcos, consagrou-se como um gigante da nossa dramaturgia."

A deputada estadual do Rio, Mônica Francisco (PSOL), também se posicionou. "A cultura brasileira perdeu mais um dos seus grandes atores. O ator Pedro Paulo Rangel morreu hoje, deixando um vazio na TV e no teatro. Esse final de ano está levando muita gente maravilhosa. Solidariedade à família, amigas/os e fãs", disse.

"Perdemos um grande artista", foi o que disse o deputado estadual do Rio, Eliomar Coelho (PSB). "Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Pedro Paulo Rangel", completou.

O deputado federal de São Paulo, Alexandre Frota (PROS), se referiu a Pedro Paulo como um "grande talento". "Estivemos juntos por várias vezes . Brilhe sempre", publicou. "Presença marcante na TV por décadas", afirmou.

Jhandira Feghali (PCdoB), deputada estadual no Rio, disse que "a história do teatro e televisão brasileiros não pode ser contada sem seu nome".

Fernanda Melchionna (PSOL), deputada federal pelo Rio Grande do Sul, declarou que Paulo "faz parte da história da televisão brasileira". "Com seus personagens memoráveis, esbanjou talento e graça. Uma perda enorme", finalizou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano também se posicionou: "Começamos o dia com a triste notícia do falecimento do ator Pedro Paulo Rangel. Um grande nome da dramaturgia brasileira. Toda solidariedade aos amigos e familiares".

"Foram inúmeros personagens ao longo dos 50 anos de carreira que marcaram gerações e nos fará muita falta", escreveu Macaé Evaristo (PT), deputada federal eleita em Belo Horizonte.

Verônica Lima (PT), deputada estadual eleita no Rio, declarou que "a dramaturgia está de luto". "Partiu aos 74 anos deixando um grande legado para a cultura brasileira", completou.

A Funarte também falou sobre a morte do ator. "Durante a carreira, ele atuou em novelas, minisséries, seriados, espetáculos teatrais e filmes, se tornando um dos mais queridos artistas do país", escreveu.

Sobre ele

Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948, no Rio. Ele começou a se interessar por teatro aos 11 anos por meio de um vizinho que era ator amador. Ainda criança, fez parte do elenco da pela "O Bruxo e a Rainha", onde conheceu Marco Nanini. Mais tarde, os dois estudaram no Conservatório Nacional de Teatro, que atualmente é a escola de Teatro da Unirio.

Sua primeira experiência no teatro foi com a peça "Roda Viva", de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso. O ator estreou na TV Globo em 1972, na novela "Bicho do Mato".