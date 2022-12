Restaurante Vasto explode em Teresina - Reprodução/Twitter

Publicado 21/12/2022 11:27

Uma explosão destruiu um restaurante e danificou diversos imóveis próximos ao local na manhã desta quarta-feira, 21, em Teresina, no Piauí. O caso ocorreu por volta das 6h30 e às 8h as chamas ainda eram combatidas pelo Corpo de Bombeiros.

O restaurante Coco Bambu acaba de explodir em Teresina. Cenas de horror... tragédia. pic.twitter.com/Gj7WpXagsb — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) December 21, 2022 Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



Coco Bambu. Explosão de gás. pic.twitter.com/XdnnvbUocR — VRibeiro (@VandembergRibe1) December 21, 2022 O restaurante, Vasto, havia inaugurado há apenas 24 dias. Ao lado, havia o famoso "Coco Bambu", que também foi danificado. Ambos pertencem a mesma rede. O motivo da explosão também ainda não foi revelado, no entanto, os bombeiros suspeitam de que seja decorrente de um vazamento de gás.

Fachadas de comércios nos arredores também foram atingidos. Os efeitos da explosão puderam ser sentidos mesmo nos locais mais distantes. Imagens de um prédio em Timon, no Maranhão, a cerca de 8km de distância do restaurante, mostram o tremor no local.

Sala aqui de casa na hora da explosão do Vasto pic.twitter.com/2juiSGW46g — Denizão (@Denipesso) December 21, 2022

A região foi isolada e o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Defesa Civil estão mobilizados e apuram as circunstâncias do episódio.

Nas redes sociais, diversas imagens são divulgadas e o assunto está nos mais comentados do Twitter. Uma testemunha, Victor Costa, que trabalha próximo ao local, escreveu: "O prédio que eu trabalho fica exatamente em frente ao Coco Bambu e a pouco metros do Vasto. Foi um dos mais atingidos com a explosão, quebrando vidros de portas e janelas. A destruição interna a gente ainda não conseguiu ver".

Em outra publicação, uma internauta comenta que havia sentido cheiro de gás em uma visita ao local. "Semana passada a gente tava saindo do Coco Bambu minha mãe falou que tava um cheiro de gás e a gente 'cheiro esquisito? deve ser o lixo mãe'", declarou.

Confira o antes e depois do Vasto:

Restaurante Vasto antes e depois da explosão Reprodução/Twitter