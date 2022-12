Lula sinaliza que Tebet será ministra do Meio Ambiente ou Planejamento - Nelson Almeida/AFP

Lula sinaliza que Tebet será ministra do Meio Ambiente ou Planejamento Nelson Almeida/AFP

Publicado 22/12/2022 20:59

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , esteve com a cúpula do MDB na tarde desta quinta-feira (22) e afirmou que Simone Tebet (MDB-MS) assumirá um ministério. A expectativa era da senadora assumir o ministério do Desenvolvimento Social , que, segundo anunciou o petista, será chefiado por Wellington Dias (PT-PI) .



Estavam na reunião o presidente do partido, Baleia Rossi (SP), os senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga (AM) e o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr. (AL).

Segundo informações do jornal O Globo, Lula indicou os ministérios do Meio Ambiente e Planejamento para Tebet assumir. O presidente do MDB se reunirá com a senadora nesta sexta-feira (23) para definir qual pasta ela ocupará.



Simone Tebet disse a aliados que gostaria de assumir Meio Ambiente, com a condição de que a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) fosse indicada para a autoridade climática. O problema, no entanto, é que Marina resiste em aceitar o cargo.



A senadora era a favorita para assumir o ministério do Desenvolvimento Social. No início da tarde desta quinta-feira, o nome da ex-candidata à presidência ocupava o terceiro assunto mais comentado do Twitter. Os usuários esperavam que ela fosse nomeada.



Na semana passada, Tebet disse a pessoas próximas que só comandaria o ministério responsável pelo Bolsa Família, pois os ministérios da Educação e Meio Ambiente, que ela gostaria, já estavam com os nomes encaminhados.

Ainda durante a reunião, Lula afirmou que as bancadas do MDB da Câmara e do Senado terão uma indicação cada para o novo governo, segundo O Globo.



16 ministros

Na manhã desta quinta, o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023.



Em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) , Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, iriam decidir ainda hoje os últimos nomes, que devem ser divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).



No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

Confira os novos nomes confirmados hoje:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

Ministério da Saúde - Nísia Trindade

Ministério da Educação - Camilo Santana

Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França



Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

Ministério da Cultura - Margareth Menezes

Ministério do Trabalho - Luiz Marinho

Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

*Com informações do jornal O Globo