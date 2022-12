Suzane saiu do presídio na manhã desta sexta-feira - TV Vanguarda/Reprodução

Publicado 23/12/2022 16:34

Presa desde 2002 pelo assassinato dos pais, Suzane Richthofen deixou na manhã desta sexta-feira, 23, a penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, no interior de São Paulo, para a “saidinha” temporária do período das festas natalinas. O retorno dela à unidade prisional está previsto 3 de janeiro.

A “saidinha” temporária é um direito concedido aos detentos de bom comportamento, que tenham cumprido 1/6 da pena, que estejam em regime semiaberto e sejam réus primários. Suzane deixou o presídio três vezes em 2022. Além disso, tem autorização para sair diariamente do presídio e frequentar as aulas do curso de Biomedicina em uma universidade de Taubaté.

Suzane deixou a penitenciaria por volta das 8h, usando máscara de proteção contra a Covid-19, e saiu sem falar com a imprensa. Ela cumpre pena de 39 anos e seis meses pelo assassinato dos pais — Marisa e Manfred Von Richthofen.