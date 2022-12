Júlio Farias foi solto após pagar fiança no valor de 50 salários-mínimos - Facebook/Reprodução

Publicado 23/12/2022 19:06

O empresário Júlio Farias, preso na quinta-feira, 22, em ação conjunta das polícias Federal e Legislativa do Senado em Macapá, teve liberdade provisória decretada pela Justiça nesta sexta-feira, 23 mediante pagamento de fiança. Ele foi detido após fazer ameaças contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Na operação, os agentes encontraram na casa do acusado um silenciador para fuzil, adez armas e 5.153 munições.

Além de pagar fiança no valor de 50 salários-mínimos — o equivalente a R$ 60, 6 mil —, a Justiça determinou que o empresário deve manter distância mínima de 200 metros do senador. Farias, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para ameaçar Randolfe, insinuando que poderia matar o parlamentar, e fazer comentários homofóbicos.

De acordo com a Polícia Legislativa do Senado, as postagens do empresário representam “fortes indícios de ameaça e crime contra a honra” do parlamentar. Já a PF destacou que a pena prevista neste caso é de até seis anos de reclusão. Farias já tem uma condenação por delito ambiental.