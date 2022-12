Jovem é morto enquanto esperava ônibus para ir ao trabalho, em Minas Gerais - Reprodução

Publicado 23/12/2022 20:03

Minas Gerais - Um jovem morreu, nesta sexta-feira (23), enquanto aguardava o ônibus para ir ao trabalho, na cidade de Pirapora. O rapaz, identificado como Emmanuel Rogério de Souza, 23 anos, foi alvejado com seis disparos. Ao chegar no local, os atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito e o corpo foi encaminhado para a funerária.

Segundo a Polícia Militar, uma ligação anônima informou que o rapaz tinha sido atingido por um homem que estava em um carro, no bairro Morada do Sol. Ainda de acordo com a corporação, os disparos atingiram a perna esquerda, o braço esquerdo, o rosto e o tórax.



Moradores da região informaram que os disparos ocorreram por volta das 5h30, mas, até o momento, não há testemunhas do crime. A mãe de Emmanuel não soube informar qual poderia ter sido a motivação.



Investigações

A polícia faz rastreamentos para identificar e localizar o suspeito. No local, não foi verificado a presença de câmeras de segurança.