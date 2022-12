Veículos colidiram de frente, segundo a PRF - Divulgação/ BPMOA PMPR

Publicado 24/12/2022 17:32 | Atualizado 24/12/2022 17:35

Palmeira (PR) - Três pessoas morreram em uma batida de trânsito que envolveu quatro carros neste sábado, 24, em Palmeira, no Paraná. Entre as vítimas está um bebê. O acidente ainda deixou mais três feridos.

Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu na BR-277, na altura do km 149. A rodovia chegou a ser bloqueada nos dois sentidos, mas já foi liberada. Com o impacto da batida, alguns dos carros envolvidos foram deslocados para fora da pista.

De acordo com informações preliminares da PRF, os veículos se colidiram de frente. As três pessoas que morreram estavam no mesmo carro.

Ainda neste veículo, um quarto ocupante precisou ser socorrido e levado ao hospital de helicóptero, devido à gravidade dos ferimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais.