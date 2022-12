PM informou que caixa havia sido abandonada com artefato dentro - Divulgação/PMDF

Publicado 24/12/2022 17:21 | Atualizado 24/12/2022 17:34

Brasília - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foram acionados na manhã deste sábado, 24, para investigar a possível presença de um artefato explosivo dentro de uma caixa encontrada na via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília.

O artefato foi recolhido e enviado para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Durante o processo, uma das vias de acesso ao aeroporto foi interditada.



Segundo a Inframerica, concessionária do aeroporto, o alerta foi dado por um dos funcionários, seguindo os procedimentos que são adotados quando objetos suspeitos são abandonados no local ou proximidades.



A PMDF informou que, diante da situação, deu início à chamada Operação Artefato. A caixa havia sido deixada próxima a uma loja de automóveis.

Não houve impacto no funcionamento dos serviços aeroportuários, nem qualquer atraso nas decolagens, disse a Inframerica. O fluxo de veículos a caminho do aeroporto está normal.



O futuro Ministro da Justiça indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino, falou sobre o caso nas redes sociais. “Estamos acompanhando as apurações. Teremos informações oficiais em breve".