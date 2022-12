Simone Tebet e Lula - Nelson Almeida/AFP

Simone Tebet e LulaNelson Almeida/AFP

Publicado 27/12/2022 10:12

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir com a senadora Simone Tebet (MDB) nesta terça-feira, 27, em Brasília. Nessa reunião, ela deve ser convidada, oficialmente, para assumir o Ministério do Planejamento, tendo uma posição de comando no novo governo. Tebet foi a terceira colocada na eleição presidencial deste ano e apoiou Lula no segundo turno.

Com dificuldade para encontrar um cargo para Tebet, Lula considerou outros postos como o Ministério do Desenvolvimento Social, das Cidades ou do Meio Ambiente. Vale ressaltar que, na equipe de transição, Tebet integrou a equipe de desenvolvimento social.



No caso das duas primeiras pastas, houve forte reação dos petistas e outros aliados contrários à ideia. O temor era de que, ao gerenciar programas como Bolsa Família — atualmente Auxílio Brasil — e ações de obras como infraestrutura, a emedebista passasse a ter uma ótima vitrine para concorrer novamente à Presidência em 2026.



Em relação ao Meio Ambiente, Tebet sinalizou que Lula deveria conversar novamente com Marina Silva, cotada para assumir novamente a pasta.

Com a indicação da senadora para a pasta do Planejamento, petistas dizem que Tebet tem um perfil econômico muito diferente de Fernando Haddad (PT) — futuro ministro da Fazenda —, o que poderia criar uma tensão entre os dois no governo.



No entanto, Haddad elogiou a senadora na segunda-feira, 26, dizendo que ela tem o perfil adequado para assumir, eventualmente, o Ministério do Planejamento no novo governo.

"É política muito qualificada, pessoa que sabe trabalhar em equipe. Uma pessoa que estava concorrendo à Presidência tem muita respeitabilidade. Não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Pelo contrário, é uma pessoa que somou durante a campanha", pontuou.



Simone Tebet foi candidata à Presidência em 2022 e teve 4,1% dos votos. No segundo turno, foi um dos reforços mais importantes para a campanha de Lula. O mandato de Simone no Senado, porém, acaba em fevereiro de 2023.