PM-DF encontra mochila suspeita em BrasíliaDivulgação/PMDF

Publicado 27/12/2022 17:40

Brasília - A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou nesta terça-feira (27), por volta das 16h, uma mochila suspeita no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. Segundo a polícia, o objeto foi deixado na Quadra 5 do SHN, próximo ao depósito de gás de um dos hotéis. Assim que o objeto foi encontrado, a corporação acionou a Operação Petardo para apurar o risco de ser uma bomba.

Por conta do ocorrido, neste momento, o hotel em que o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, no Setor Hoteleiro Sul, é sobrevoado por helicópteros. De acordo com testemunhas, a funcionária de um dos hotéis do setor viu o suspeito pelas câmeras de segurança. Ele teria deixado a mochila no jardim do hotel e saído do local caminhando.



O caso acontece após, no último sábado (24), o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira ser preso por montar um explosivo na Estrada Parque Aeroporto, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central.



De acordo com a Polícia, George viajou do Pará a Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Com ele, foram apreendidas duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados e outras cinco emulsões explosivas.

*Com informações do Estadão Conteúdo