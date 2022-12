Brasil

Sob pressão, Exército antecipa posse de novo comandante

Definição da data coincide com o aumento da pressão de autoridades responsáveis pela segurança pública para acabar com a aglomeração de bolsonaristas no entorno do Quartel-General do Exército, em Brasília

Publicado 27/12/2022 17:35 | Atualizado há 2 horas