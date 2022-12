Simone Tebet é integrante do grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - reprodução

Brasília - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) será a nova ministra do Planejamento. A parlamentar esteve reuniada com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta terça-feira, e aceitou o convite. A informação foi confirmada por fontes em Brasília e revelada pela jornalista Natuza Nery, do grupo Globo.

Tebet também afirmou que "trabalhará junto" de Fernando Haddad (Fazenda). "Não vai ter nenhum tipo de exposição. Vamos resolver juntos os problemas”, afirmou ela ao presidente eleito.

Também estiveram presente no encontro Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann; e o articulador político do futuro governo, Alexandre Padilha.