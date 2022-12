Um incêndio de grande proporção destruiu a loja da Havan em Vitória da Conquista, Bahia, mas sem registro de feridos - Reprodução

Um incêndio de grande proporção destruiu a loja da Havan em Vitória da Conquista, Bahia, mas sem registro de feridosReprodução

Publicado 28/12/2022 12:48

Vitória da Conquista - Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta quarta-feira, 28, a loja da Havan localizada em Vitória da Conquista, terceira maior cidade da Bahia. Não há registro de feridos entre os 82 funcionários da empresa. No entanto, a instalação de quase 6.300 metros quadrados ficou completamente destruída.

Havan em Vitoria da Conquista pegando fogo. 27/12/22 pic.twitter.com/IgdcPKuDlJ — Gustavo Cabral (@Gustavocabral22) December 28, 2022

Pelas redes sociais, vídeos com a densa fumaça preta viralizaram, pois o incêndio pôde ser percebido de diversos pontos da cidade. Acionado, o Corpo de Bombeiros ainda não divulgou informações sobre a possível causa do incêndio. Pelas redes sociais, vídeos com a densa fumaça preta viralizaram, pois o incêndio pôde ser percebido de diversos pontos da cidade. Acionado, o Corpo de Bombeiros ainda não divulgou informações sobre a possível causa do incêndio.

A Havan é uma das maiores empresas de varejo do país e ganhou ainda mais notoriedade no país pela ligação de seu fundador, o empresário Luciano Hang, com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Com fortuna avaliada em R$ 24,5 bilhões, Hang é o oitavo homem mais rico do país, segundo a revista 'Forbes Brasil', e alvo da CPI das Fake News, suspeito de financiar canais e sites que divulgam notícias falsas. A empresa emitiu uma nota sobre o acidente.

"A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes."