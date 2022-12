Presidente eleite afirmou que fará um pronunciamento no fim da manhã desta quinta-feira - EVARISTO SA / AFP

Presidente eleite afirmou que fará um pronunciamento no fim da manhã desta quinta-feiraEVARISTO SA / AFP

Publicado 29/12/2022 08:24 | Atualizado 29/12/2022 08:40

Brasília - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunicar nesta quinta-feira, 29, em Brasília, os nomes dos títulares dos 16 ministérios que ainda seguem indefinidos para o novo governo, que terá início no próximo domingo, 1º. Expectativa é de que MDB e PSD fiquem com três pastas cada um.

O terceiro governo do petista terá 37 ministérios. O número é 60% maior do que a atual configuração da Esplanada, com 23 pastas. Até o momento, 21 nomes foram confirmados.

Pelas redes sociais, Lula confirmou que fará um pronunciamente no fim da manhã: "Faltam 3 dias para a nossa posse e início do nosso governo. Hoje farei um pronunciamento no final da manhã, em Brasília. Vamos ter muito trabalho pela frente e precisaremos ter muita competência para cuidar do povo e reconstruir o país nos próximos 4 anos".

Bom dia. Faltam 3 dias para a nossa posse e início do nosso governo. Hoje farei um pronunciamento no final da manhã, em Brasília. Vamos ter muito trabalho pela frente e precisaremos ter muita competência para cuidar do povo e reconstruir o país nos próximos 4 anos. — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

A expectativa é de que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) fique com três pastas. Uma delas será liderada pela senadora Simone Tebet (MS), que, após dias de negociações, sinalizou a aliados que aceitou comandar o Ministério do Planejamento — nome de Tebet também será confirmado no anúncio. Na quarta-feira, 28, Lula se reuniu com a cúpula do MDB e bateu o martelo sobre outros dois nomes do partido que irão compor o próximo governo.

Outros três ministérios devem ser designados para representantes do Partido Socialista Brasileiro (PSD). Entre os cotados estão o senador Alexandre Silveira (MG), o senador Carlos Fávaro (MT) — ligado ao agronegócio — e o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), que é próximo ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Silveira disputou reeleição ao Senado Federal por Minas Gerais, em outubro, mas foi derrotado por Cleitinho Azevedo (PSC). A possibilidade dele ser contemplado em uma pasta é considerada um reconhecimento do apoio do PSD a Lula em Minas Gerais, onde ele obteve vitória sobre Jair Bolsonaro (PL).

Ministérios que ainda estão sem nomeações



- Povos Indígenas;

- Previdência Social;

- Esporte;

- Cidades;

- Integração e Desenvolvimento Regional;

- Meio Ambiente;

- Transportes;

- Minas e Energia;

- Comunicações;

- Turismo;

- Desenvolvimento Agrário;

- Agricultura e Abastecimento;

- Pesca e Aquicultura;

- Secretaria de Comunicação Social (Secom);

- Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

- Planejamento e Orçamento;

Nomes cotados

- Simone Tebet (Planejamento);

- Marina Silva (Meio Ambiente);

- Renan Filho (Transportes);

- Jáder Filho (Cidades);

- Carlos Lupi (Previdência);

- Carlos Fávaro (Agricultura);

- Alexandre Silveira (Minas e Energia);

- André de Paula (Pesca e Aquicultura);

- Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário);

- Juscelino Filho (Turismo);

- Paulo Azi (Comunicações).

Ministérios que já foram anunciados

- Fernando Haddad (Fazenda);

- Flávio Dino (Justiça);

- José Múcio Monteiro (Defesa);

- Mauro Vieira (Relações Exteriores);

- Rui Costa (Casa Civil);

- Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

- Márcio Macedo (Secretaria-Geral);

- Jorge Messias (Advocacia-Geral da União);

- Nísia Trindade (Saúde);

- Camilo Santana (Educação);

- Esther Dweck (Gestão);

- Márcio França (Portos e Aeroportos);

- Luciana Santos (Ciência e Tecnologia);

- Cida Gonçalves (Mulheres);

- Wellington Dias (Desenvolvimento Social);

- Margareth Menezes (Cultura);

- Luiz Marinho (Trabalho);

- Anielle Franco (Igualdade Racial);

- Silvio Almeida (Direitos Humanos);

- Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio);

- Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União).