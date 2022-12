Hamilton Mourão, vice-presidente - Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 30/12/2022 16:35 | Atualizado 30/12/2022 16:40

Brasília - O senador eleito e presidente da República em exercício, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), convocou cadeia nacional de rádio e TV para este sábado (31), para divulgar uma mensagem de fim ano. A mensagem de 7 minutos será veiculada amanhã às 20h. Ele fará o pronunciamento no lugar do presidente Jair Bolsonaro, que está neste momento em voo para os Estados Unidos.

A previsão é que o presidente passe ao menos janeiro hospedado em um condomínio-resort fechado. A viagem antes da posse do presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi premeditada. Além de evitar críticas de apoiadores ao passar a faixa ao adversário que o derrotou nas eleições, o chefe do Executivo foi aconselhado por advogados a deixar o país antes do dia 1º de janeiro de 2023, quando perde o foro privilegiado, como revelou a jornalista Natuza Neri.



O Airbus VC-1 da Força Aérea Brasileira deve pousar na noite desta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Orlando, após voo direto. Na quarta-feira, 28, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) confirmou o destacamento de uma equipe do Palácio do Planalto, de apoio e segurança, para acompanhar Bolsonaro e família durante a estadia na Flórida.