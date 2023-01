Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/12/2022 20:29 | Atualizado 31/12/2022 21:36

Cinco apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena da Virada, sorteadas na noite deste sábado (31), em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 04-05-10-34-58-59

De acordo com a Caixa, as apostas vencedoras foram realizadas nas cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP), além de uma aposta realizada via internet. Cada ganhador receberá a incrível quantia de R$ 108.393.993,26.



Os 2.485 apostadores que acertaram a faixa de cinco números receberão R$ 45.438,78. Já a quadra, que saiu para 183.921 apostas pagará R$ 877,04.