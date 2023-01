Agente da Polícia Federal usa arma para neutralizar drone que sobrevoava sem autorização a Esplanada dos Ministérios - Carl de Sousa/AFP

Publicado 01/01/2023 15:12

Brasília - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está apurando duas suspeitas de bomba no metrô de Brasília. As equipes dos batalhões de Cães e de Operações Especiais (Bope) atuam nas estações 108 Sul e Central. O metrô está fechado até a averiguação do conteúdo do pacote.

Um agente da Polícia Federal usou uma arma antidrone para cortar o sinal de um aparelho que invadiu o espaço aéreo da Esplanada na tarde deste domingo. O drone não autorizado foi neutralizado pela arma que emite uma frequência e interrompe a comunicação entre o aparelho e o quem está no controle.

Desde a véspera de Natal, duas suspeitas de bomba foram confirmadas e os materiais explosivos foram desmontados. Outras suspeitas, relacionadas a objetos encontrados no Supremo Tribunal Federal (STF), setor hoteleiro e Ministério da Economia ao longo dessa semana, foram descartadas.



A segurança na capital foi reforçada para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela manhã um homem que veio do Rio de Janeiro foi detido durante a revista da Polícia Militar ao tentar entrar na praça dos Três Poderes com uma faca e fogos de artifício.

Segurança reforçada

A Polícia Legislativa do Congresso passou com um cachorro pelo Salão Verde da Câmara dos Deputados revistando mochilas e bolsas de jornalistas 45 minutos antes do horário marcado para o início da solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva.



Para ter acesso ao Congresso, os profissionais passaram por dois detectores de metais. O mesmo acontece ao voltar dos banheiros, que só puderam ser acessados até 14h, uma hora antes da cerimônia.



As medidas extras de segurança estão sendo adotadas devido às recentes e recorrentes ameaças de bomba em Brasília. O presidente foi aconselhado a utilizar um colete a prova de balas neste domingo.