Lula desfilou de carro aberto com Janja, Geraldo e Lu Alckmin - Reprodução

Publicado 01/01/2023 15:29

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfilou em carro aberto no Rolls-Royce presidencial e não segurou a emoção ao passar pelo público. O chefe do Executivo federal saiu da Catedral Metropolitana de Brasília ao lado da primeira-dama Janja , do vice Geraldo Alckmin (PSB) e a segunda-dama Lu Alckmin .



O novo governante do Brasil iniciou o trajeto pela Esplanada dos Ministérios às 14h30. Ele convidou Alckmin e Lu para estarem em seu veículo, reeditando a imagem que fez com José Alencar em 2002. Todos ficaram em pé, acenando para os apoiadores que estão no Distrito Federal.



O trajeto de 1,5 km durou cerca de 10 minutos e Lula se emocionou ao ser ovacionado pelo público. O presidente foi acompanhado por seguranças e pelo fotógrafo Ricardo Henrique Stuckert.



Havia a recomendação de que, por motivos de segurança, Lula não desfilasse em carro aberto. Seguindo a tradição, porém, o presidente desfilou no Rolls-Royce após a equipe do chefe do Executivo federal realizar uma varredura nele e garantir segurança.



Lula discursará para os deputados e senadores, explicando quais ações tomará ao longo do seu mandato. O novo governante do Brasil defenderá que o país se una e dirá que sua missão é “reconstruir a nação”, conforme apurou o Portal iG.



Confira como será o restante da cerimônia de posse:



Após discursar para o Congresso Nacional, presidente e do vice vão se deslocar para a Sala de Audiências da Presidência do Senado às 15h50. Cerca de 15 minutos depois, Lula deixará a sala de audiências para participar da cerimônia externa de honras militares. Às 16h20, o governante e Alckmin vão para o Palácio do Planalto.



Às 18h, Lula se reunirá com chefes de estados e autoridades para um jantar. Na sequência, o petista acompanhará os shows que ocorrerão nos palcos Elza Soares e Gal Costa no Festival do Futuro.