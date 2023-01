Estrutura removível fica em campo no bairro Catiapoã, em São Vicente - reprodução

Publicado 04/01/2023 10:17 | Atualizado 04/01/2023 12:00

São Vicente (SP) - Um menino, de apenas 6 anos, morreu após ter o peito esmagado por uma trave de futebol em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu no dia 29 de dezembro, em um campo no bairro Catiapoã. A criança foi socorrida para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o menino brincava com outras crianças quando o acidente aconteceu. Em depoimento, um deles disse que o garoto de seis anos teria se pendurado na trave, que não aguentou o seu peso e tombou.

Por causa do peso da estrutura metálica, os amigos da vítima não conseguiram remover a trave de cima dele. O objeto só foi retirado quando os adultos chegaram ao local. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

De acordo com a corporação, a mãe e o avô do menino foram ouvidos, mas como não presenciaram o acidente, não conseguiram contribuir com detalhes de como tudo teria acontecido.

Em nota, a "Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para essa ocorrência".

Ainda segundo a SSP-SP, a trave era do tipo removível e havia sido colocada no campo. Os agentes ainda não sabem a quem pertence o objeto e onde a estrutura costuma ser guardada.



O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Vicente e um inquérito foi instaurado para apurar a ocorrência.