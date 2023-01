O homem espancou as filhas com chineladas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/01/2023 11:58

Depois de colher o depoimento do homem que foi flagrado espancando as duas filhas , de 7 e 10 anos, na Praia de Itapuã, em Salvador, em vídeo que viralizou nas redes sociais, a Polícia Civil da Bahia vai ouvir as crianças.Em nota enviada aonesta quarta-feira, 4, a corporação informou que "o homem foi ouvido na unidade policial especializada na cidade de Feira de Santana, onde a família reside". Antonio Manoel Miranda ainda não foi preso.A Polícia Civil disse ainda que "foram expedidas guias de lesões para as crianças, que serão ouvidas através de escuta especial". A mãe das menores também já prestou depoimento.Em seguida, o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).A corporação informou, ainda, que o Conselho Tutelar também está em contato com a Polícia Civil com o objetivo de contribuir com a apuração dos fatos.Nas imagens, que provocaram indigniação no Brasil inteiro, sendo inclusive motivo de protestos da cantora Ludmilla , é possível ver o pai agredindo as meninas com chineladas. O caso aconteceu no domingo, 1º.Em um dos momentos, ele pega a mais nova pelo pescoço, a levanta, e joga na areia. As duas gritam e ninguém ao redor faz nada. Ao fundo, uma mulher questiona: "Cadê os caras pra 'arregaçar' ele?".