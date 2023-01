Gilberto Carvalho vai ocupar posição de destaque no Ministério do Trabalho - DIVULGAÇÃO

Publicado 04/01/2023 11:45 | Atualizado 04/01/2023 11:48

Ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por dois mandatos, Gilberto Carvalho não irá, desta vez, para o Palácio do Planalto. Carvalho vai assumir agora a Secretaria de Economia Solidária. A pasta está na estrutura do Ministério do Trabalho, comandado por Luiz Marinho, que tomou posse nesta terça-feira, 3.

No domingo, dia 1º, Carvalho assistiu à posse de Lula do outro lado do Planalto, na Praça dos Três Poderes. "Queria sentir o povo. Tenho cada vez mais prurido com palácios", disse ele, ao lembrar que já trabalhou 12 anos no Planalto. O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, que em 2003 subiu a rampa do Planalto atrás de Lula, desta vez também preferiu ficar "na grama" da Esplanada, ao lado dos militantes. "Foi um dia histórico", resumiu.

O novo chefe de gabinete de Lula será Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Da velha guarda do PT, Carvalho — chamado por Lula de "Gilbertinho" — foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff. Ex-seminarista, ele atuou na campanha para aproximar o PT dos religiosos, especialmente dos evangélicos.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, queria que Carvalho fosse para a presidência da Fundação Perseu Abramo no lugar de Aloizio Mercadante. Ex-ministro no governo Dilma, Mercadante vai agora comandar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Marinho, porém, insistiu no convite a Carvalho, feito em 15 de dezembro, quando eles participaram, ao lado de Lula, do Natal dos catadores de materiais recicláveis, em São Paulo. Na lista das funções da secretaria estão justamente o incentivo à formação de cooperativas de catadores e o apoio à agricultura familiar.