Caso aconteceu na Estação OsascoDivulgação/ViaMobilidade

Publicado 06/01/2023 14:17

Osasco (SP) - Um homem de 38 anos morreu após ser ferido com golpes de canivete na noite de quarta-feira, 4, durante uma discussão dentro da estação de trem de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

O suspeito, de 56 anos, foi contido por seguranças na estação das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da Via Mobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção do local. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito, que foi encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os homens se desentenderam ainda na plataforma do trem. Os golpes foram efetuados no tórax e abdômen da vítima. Com o suspeito, foi apreendido o canivete e encaminhado à exames periciais. Também foi solicitada perícia no local.

O corpo da vítima também foi levado para exames no Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto, no mesmo DP em que foi levado o suspeito.

Procurada por O DIA, a ViaMobilidade informou lamentar o ocorrido. A empresa reforçou que "os Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) detiveram o agressor, prestaram os primeiros socorros à vítima, chamaram o SAMU e a polícia".