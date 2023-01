Presidente Lula - Evaristo Sa/AFP

Presidente LulaEvaristo Sa/AFP

Publicado 07/01/2023 19:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá neste domingo, 8, a Araraquara, no interior de São Paulo, para examinar os danos causados pelas chuvas na região. Lula irá acompanhado da primeira-dama, Janja Silva, e será recebido pelo prefeito da cidade, Edinho Silva (PT), que irá comunicar o presidente sobre os trabalhos da Defesa Civil e os danos na infraestrutura da cidade, informou o governo neste sábado, 7. O petista viajou sexta-feira, 6, de Brasília para passar o fim de semana em São Paulo.



De acordo com o Palácio do Planalto, Lula atenderá a imprensa em Araraquara às 15h30 na Avenida 3. "No local onde uma cratera se abriu após 200 milímetros de chuva em 24 horas, sendo 83 mm em apenas uma hora, vitimando 6 pessoas de uma mesma família", diz a nota. A depender das condições climáticas, o atendimento poderá ser alterado para a sala de reuniões da prefeitura de Araraquara, diz a nota.