França planeja viagem de Macron ao Brasil e espera diálogo com Lula | Brasil | O Dia

O Ministério das Relações Exteriores da França articula um encontro entre Lula e Macron - Ricardo Stuckert/Divulgação

Publicado 08/01/2023 10:44

Após o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a França, histórico parceiro do Brasil, planeja retomar as relações com o país. Os quatro anos do governo anterior, do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), destacaram-se por divergências políticas e diplomáticas com a nação liderada por Emmanuel Macron.



Mesmo antes da posse de Lula, no dia 1º , os chefes do Executivo já haviam começado a articular uma reaproximação e restabelecimento da relação bilateral em novas bases.

Como afirmado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a França conta com a volta do Brasil ao "grande palco das relações internacionais" para contribuir com a resolução de conflitos regionais, além de pautas ambientais, como o aquecimento global e a preservação da Amazônia — temas que, devido a divergências, colaboraram para um afastamento entre os países durante a gestão de Bolsonaro.



Segundo o Ministério da Europa e das Relações Exteriores francês, o Quai d’Orsay, um roteiro está sendo finalizado de um novo plano de ação para a relação entre os países, que deve ser anunciado em breve. A ministra da pasta, Catherine Colonna, também deve fazer uma visita oficial ao Brasil, o que não deve demorar.