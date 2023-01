Apesar de o governador Ibaneis Rocha ter dado ordem para prender, nenhum manifestante foi detido até agora - Agência Brasil

Apesar de o governador Ibaneis Rocha ter dado ordem para prender, nenhum manifestante foi detido até agoraAgência Brasil

Publicado 08/01/2023 17:37 | Atualizado 08/01/2023 17:38

Aproximadamente duas horas depois do início dos atos violentos promovidos por bolsonaristas radicais em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou a exoneração do secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e fiel aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis. Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo", escreveu o governador em sua conta no Twitter.

A determinação de Ibaneis se deu depois que os vândalos tinham tomado a Praça dos Três Poderes e depredado o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). O Palácio do Planalto não chegou a ser vandalizado.

Torres, que viajou aos EUA juntamente com Bolsonaro dois dias antes da posse do presidente Lula, antecipou sua viagem de volta ao Brasil.