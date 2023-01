Imprensa internacional repercute manifestação deste domingo (8) - Reprodução

Publicado 08/01/2023 17:19 | Atualizado 08/01/2023 17:21

A invasão do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo (8), pelos manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro, ganhou espaço na imprensa internacional.

O britânico "BBC News" referiu-se às imagens do ato como "cenas dramáticas" e ainda ressaltou que os apoiadores se recusam a aceitar que Bolsonaro perdeu.

O jornal francês "Franceinfo" informou que os manifestantes a favor do ex-presidente de "extrema direita" não querem aceitar a posse de Lula.

O The New York Times também repercutiu a notícia e publicou uma foto do Congresso Nacional sendo invadido por manifestantes. A reportagem, que aparece na página principal do site do jornal, ressalta que os apoiadores invadiram também o STF alegando que a última eleição foi manipulada.