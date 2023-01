Polícia Militar do DF tenta conter grupos antidemocráticos no Congresso Nacional - Redes sociais

Polícia Militar do DF tenta conter grupos antidemocráticos no Congresso NacionalRedes sociais

Publicado 08/01/2023 16:14 | Atualizado 08/01/2023 16:16

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), repudiou a invasão no Congresso Nacional por manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (8). Ele declarou, através de seu perfil no Twitter, que as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso, estão empenhadas na ação e que os atos antidemocráticos "devem sofrer o rigor da lei com urgência".



Pacheco disse que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial para controlar a situação.