Lula vai se encontrar com o prefeito de Araraquara, Edinho SilvaEvaristo Sa/AFP

Publicado 08/01/2023 11:53

Em São Paulo desde a última sexta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na tarde deste domingo, 8, para Araraquara , cidade no interior do estado, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.



O petista deve embarcar de Congonhas às 14h (de Brasília) e tem chegada prevista para as 15h em Araraquara. Mais tarde, às 16h, Lula tem encontro com o prefeito da cidade, Edinho Silva. Há a possibilidade de o presidente conversar com a imprensa antes de retornar para Brasília, às 17h.

Lula deve conversar com a imprensa na Avenida 36, no local onde uma cratera se abriu após 200 milímetros de chuva em 24 horas, sendo 83 mm em apenas uma hora. A abertura da cratera matou seis pessoas de uma mesma família. Na sexta-feira, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a situação de emergência no município.



A situação de emergência permite à administração municipal agilidade na adoção de medidas, superando burocracias, por exemplo, na liberação de recursos federais para ações de atendimento à população e erviços necessários para a recuperação de áreas afetadas por desastre natural.

Os ministros Jader Filho, das Cidades, e Waldez Góes, da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, estão em Araraquara visitando as regiões mais atingidas pelos recentes temporais.

Acompanhados pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wokff, Jader Filho e Góes deixaram Brasília no início da tarde de quinta-feira, 5, por decisão, segundo Góes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.