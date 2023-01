Governador Ibaneis Rocha - Agência Brasil

Publicado 08/01/2023 21:16 | Atualizado 08/01/2023 21:18

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e a deputada federal suplente Luciene Cavalcante (PSOL-SP) pediram ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes que investigue o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB-DF) por suposto crime de omissão durante as manifestações antidemocráticas que acontecem neste domingo, 8, em Brasília.

Os dois pedidos foram feitos no inquérito que apura a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por atos antidemocráticos ocorridos no 7 de setembro de 2021.

O argumento utilizado por Rodrigues é de que os pedidos de reforço direcionados para as forças de segurança do Distrito Federal foram ignorados. A petição menciona solicitações feitas pelo Senado e pelo Ministério da Justiça.

"As manifestações golpistas já haviam sido amplamente divulgadas e contaram com a conivência dos responsáveis pelos órgãos de segurança", afirma o senador.

Anderson Torres, agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, é chamado de "um dos primeiros escudeiros do ex-Presidente da República". Mais cedo, neste domingo, a Advocacia Geral da União, pediu ao Supremo que Torres fosse preso.

Cavalcante reforça o pedido solicitando que tanto Torres quanto Rocha sejam responsabilizados pelas manifestações deste domingo. A manifestação pede que os dois se tornem oficialmente investigados pelo Supremo no inquérito das manifestações antidemocráticas.