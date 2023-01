Fachada da Reduc - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/01/2023 20:27 | Atualizado 08/01/2023 22:21

A Petrobras informou neste domingo (8) que está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, "conforme procedimento padrão", após ameaças de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), mas não deu detalhes. "As refinarias estão operando normalmente. A Petrobras está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, conforme procedimento padrão", disse em nota.



Neste domingo (8), grupos radicais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se auto intitulam "patriotas", vandalizaram prédios públicos em Brasília e convocaram uma manifestação na refinaria da Petrobras para as 2 horas da madrugada de segunda-feira, 9.



O objetivo dos manifestantes é impedir a distribuição de combustíveis para a população. No início da noite deste domingo (8), equipes do Batalhão de Polícia de Choque estão posicionadas em frente à Reduc e permanecerão durante a madrugada.



