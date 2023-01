Manifestantes invadem Congresso Nacional e STF, defendem golpe e levam caos a Brasília - Sergio Lima / AFP

Publicado 08/01/2023



Brasil - Os presidentes dos seis Tribunais Regionais Federais do Brasil manifestaram repúdio aos atos antidemocráticos e violentos cometidos contra os três poderes da República. Neste domingo (8), um grupo de bolsonaristas radicais furaram o bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF ) e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e depredaram o interior dos prédios.

"A magistratura federal, ciente de sua missão constitucional, reafirma seu compromisso com o Estado Democrático de Direito, as liberdades e os direitos fundamentais, os quais somente serão respeitados e garantidos com a atuação independente e harmônica do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Os subscritores afirmam sua confiança de que os reprováveis atos de depredação na sede do Supremo Tribunal Federal e dos outros Poderes da República serão objeto de rápida investigação e adequada repreensão", disseram em um trecho do comunicado.

Em outro trecho, os magistrados federais reiteraram o seu dever de – no exercício da jurisdição – combater ao crime e às ameaças à preservação da democracia, "objeto de nosso compromisso constitucional com o povo brasileiro".

A nota foi assinada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, José Amilcar Machado; Presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Marisa Santos; Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Ricardo Teixeira do Valle Pereira; Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Edilson Pereira Nobre Júnior; Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Mônica Sifuentes.