Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula - Reprodução de TV

Flávio Dino, ministro da Justiça do governo LulaReprodução de TV

Publicado 08/01/2023 22:10 | Atualizado 08/01/2023 22:29

Em entrevista coletiva na noite deste domingo (8), o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou pela primeira vez após os atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas radicais em Brasília, que invadiram e destruíram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. "Isso é terrorismo, golpismo. Temos a certeza de que a imensa maioria da população não quer a implementação dessas trevas", afirmou Dino, que ainda fez uma defesa da manutenção da democracia: "Não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda firmeza e convicção".Por causa da barbárie promovida pelos radicais bolsonaristas, o presidente Lula decretou a intervenção federal na segurança pública na capital federal , já que as forças responsáveis pela segurança não entraram em ação."O interventor (secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli) vai amanhã (segunda-feira) dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão de militares para apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública sob comando do interventor", afirmou Dino.Sobre a investigação, Dino disse uma investigação preliminar do governo já apontou de quem pertencem os ônibus que levaram os milhares de terroristas a Brasília e que certamente vão encontrar os financiadores do movimento golpista.