A ação simbólica aconteceu nesta segunda-feira, 9, um dia após a invasão de golpistas na Praça dos Três Poderes e a depredação os prédios públicos do Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo. Após a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os 27 governadores do Brasil , o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o senador presidente em exercício, Veneziano Vital do Rêgo (MDB), todos caminharam a pé até a sede do Supremo para verem a destruição na sede causada pelos atos antidemocráticos de bolsonaristas no domingo, 8.A ação simbólica aconteceu nesta segunda-feira, 9, um dia após a invasão de golpistas na Praça dos Três Poderes e a depredação os prédios públicos do Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo.

"Estou com muita raiva do que aconteceu aqui. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido. Nós não vamos dar trégua até descobrir os responsáveis, quem financiou tudo o que aconteceu nesse país", disse Lula a jornalistas ao deixar a sede do STF, o espaço mais depredado pelos vândalos.



"Estou com muita raiva do que aconteceu aqui. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido. Nós não vamos dar trégua até descobrir os responsáveis, quem financiou tudo o que aconteceu nesse país", disse Lula a jornalistas ao deixar a sede do STF, o espaço mais depredado pelos vândalos.O ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso disse a jornalistas que a caminhada representa a "pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores, representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo que nos envergonhou perante o mundo".

Internautas viralizaram a ação

Nas redes sociais, o assunto foi muito comentado e Lula, exaltado. A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, publicou imagens do momento e disse que "representa o nosso propósito no governo".

Emocionante e histórica a travessia da Praça dos Três Poderes por Lula e governadores. Representa o nosso propósito no governo, a união pela democracia e reconstrução do Brasil. Golpistas e fascistas não podem ter vez! Paz e prosperidade é o que queremos. pic.twitter.com/edWMEslTkz — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 10, 2023

A deputada federal do Acre, Perpétua Almeida, comentou: "É simbólico que Lula subiu a rampa com o povo brasileiro e desceu com os 27 governadores, a presidente da Suprema Corte, do Senado e da Câmara dos deputados."



HISTÓRICO! O presidente Lula desce a rampa do Palácio do Planalto de braços dados com os governadores de todos estados e do Distrito Federal. Juntos pela democracia e pela reconstrução do país! pic.twitter.com/uW8OPeP2DO — Zarattini (@CarlosZarattini) January 10, 2023 O deputado federal de São Paulo, Carlos Zarattini (PT), se referiu ao ato como "histórico".

A cientista política Nailah Neves publicou: "Lula sendo um grande político fez a reunião com os governadores ser transmitida ao vivo. Assim todos os governadores vão ter que repudiar os atos antidemocráticos e vai ficar registrado os compromissos de cada estado. Transparência que chama."

O professor Ricardo Pereira escreveu: "O Lula reunindo os governadores de todos os estados, caminhando com eles pelos prédios destruídos, deu materialidade ao slogan "União e Reconstrução". Com isso, quem não está unido à Lula e ajudando a reconstruir o país vira imediatamente inimigo da democracia. Lula é gênio."



"Ontem bolsonaristas tentaram derrubar a democracia. Hoje o Lula reuniu 27 governadores e desceu a rampa do Palácio do Planalto de braços com eles em defesa da Democracia num verdadeiro 'ninguém solta a mão de ninguém'", disse o também professor, Pedro Ronchi.

Reunião com governadores

Lula convocou a reunião e todos os governadores foram à Brasília nesta segunda-feira (9). No encontro, o presidente disse a eles que irá encontrar os financiadores dos atos e que irá reconstruir o que foi depredado.



"Não é possível um movimento durar o tempo que durou na frente dos quartéis se não tiver gente financiando. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. Foi muito difícil conquistarmos a democracia nesse país. Precisamos aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eles queriam golpe, e golpe não vai ter. Não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos”, disse o chefe do Executivo.



O presidente afirmou também que a Polícia Federal "negligenciou" os atos golpistas e agiu com "conivência".



"Tive que tomar uma atitude forte, porque a polícia de Brasília negligenciou, a inteligência de Brasília negligenciou as invasões [...] No dia da minha diplomação a polícia militar de Brasília acompanhava as pessoas tacando fogo em ônibus, havia uma conivência explícita da polícia apoiando os manifestantes", disse Lula.

