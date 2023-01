Torres de energia são alvo de ataques em Rondônia e no Paraná - Pixabay

Publicado 10/01/2023 17:24 | Atualizado 10/01/2023 17:26

Brasília - O sistema elétrico nacional tem sido alvo de ataques após atos de vandalismo e violência em Brasília no domingo passado (8). Três torres de transmissão de energia elétrica foram derrubadas e outras estruturas sofreram danos nos estados de Rondônia e no Paraná na tarde de ontem (9).



As informações são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que reafirma a continuidade da distribuição de energia nos estados afetados e que o Sistema Integrado Nacional (SIN) não registrou problemas.



Em resposta aos atos, o governo federal criou um gabinete de crise para acompanhar a situação. O gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro estará sob coordenação da Aneel, com objetivo de garantir a segurança energética do país.



Outras três torres foram avariadas na cidade de Medianeira (PR), município a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu. Em Rondônia uma torre teve seus cabos de sustentação cortados e caiu, enquanto outra foi derrubada.



A Aneel enviou ofícios às concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e ao ONS informando sobre a situação e determinou que as distribuidoras de energia suspendam o fornecimento de energia elétrica “de possíveis instalações provisórias, relacionadas à acampamentos clandestinos de manifestantes, e identifiquem, se possível, os proprietários/consumidores responsáveis, com fins de encaminhamento para as autoridades públicas".

