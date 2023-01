Os servidores atuavam durante os atos democráticos e invasão às sedes dos três poderes - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os servidores atuavam durante os atos democráticos e invasão às sedes dos três poderesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/01/2023 08:34 | Atualizado 11/01/2023 10:55

O interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, exonerou 13 servidores da Secretaria de Segurança Pública que tinham atribuição operacional no último domingo, 8, dia no qual ocorreram os atos terroristas contra o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF, em Brasília. Os nomes foram indicadas pelo ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres . Entre eles, o ex-comandante da da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto Vieira.A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal na noite desta terça-feira (10) e confirmada por Capelli nas redes sociais.