Polícia investiga morte de homem que caiu de ambulância após ser esfaqueado no Maranhão - Reprodução/ TV Mirante

Publicado 11/01/2023 10:48 | Atualizado 11/01/2023 11:01

Um homem morreu após ser esfaqueado e cair de uma ambulância em Bernardo do Mearim, no Maranhão, na madrugada de domingo, 8. De acordo com a Polícia Civil, Silas Menezes Brasil, de 34 anos, caiu do veículo após ser socorrido, mas o motorista só percebeu a ausência minutos depois. Refazendo o caminho, o condutor encontrou Silas já sem vida na rodovia.

De acordo com a corporação, o homem foi ferido com um facão. Testemunhas disseram que o suspeito do crime, que não teve a identidade divulgada, chegou a entrar em luta corporal com a vítima antes de golpeá-la várias vezes. Uma ambulância foi acionada e Silas foi socorrido com vida.

Durante o trajeto para o hospital, o homem caiu da ambulância. O motorista só percebeu a queda depois de algum tempo e, ao retornar para procurá-lo, a vítima foi encontrada, mas já estava morta.

Ainda segundo a polícia, a corporação só soube do caso na manhã do domingo, quando o corpo já estava na funerária e todos preparativos para o velório já tinham sido feitos. A polícia impediu o sepultamento e encaminhou o corpo para o Instituto de Criminalística (Icrim) de Timon. O laudo da perícia deve sair nos próximos dias.

Todas as pessoas que estavam no bar e na companhia da vítima já foram ouvidas pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Bernardo do Mearim.