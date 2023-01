Ministro Alexandre de Moraes é o relator do processo no STF - TSE

Publicado 11/01/2023 12:22

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta quarta-feira, 11, a julgar se mantém o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), bem como a prisão do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres. As medidas são decorrência da invasão e ampla depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo, 8.

Até o momento, além do relator, Alexandre de Moraes, votaram por manter as medidas cautelares os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. O caso é julgado em plenário virtual, e os demais ministros têm até as 23h59 desta quarta-feira para votar.