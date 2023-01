Bolsonaristas radicais furaram o bloqueio da PM e invadiram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o STF - EVARISTO SA / AFP

Publicado 11/01/2023 11:27 | Atualizado 11/01/2023 11:37

Após a Advocacia-Geral da União (AGU), a Procuradoria-Geral da República (PGR) também ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que sejam impostas medidas de segurança que protejam prédios públicos e impeçam o bloqueio de vias urbanas e rodovias nesta quarta-feira, 11. As medidas foram solicitadas após o conhecimento da circulação de mensagens sobre novos atos golpistas como os que aconteceram no último domingo, 8, em Brasília, quando vândalos invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF, provocando depredações

A informação sobre a mobilização para "Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder" chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal (MPF) por meio do canal de denúncias aberto pela instituição para receber informações sobre os atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas radicais do domingo.

A (PGR) também pediu a notificação das autoridades competentes, bem como que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares procedam à identificação e ao bloqueio de todos os veículos que sejam utilizados em atos antidemocráticos.

A Procuradoria-Geral da República pediu ainda o acionamento da Força Nacional e que "os órgãos de inteligência e da Polícia Federal (PF) promovam o levantamento e acompanhamento das eventuais manifestações, adotando as providências investigatórias cabíveis".

Em reunião realizada na noite de terça-feira, 10, no Palácio do Planalto, o gabinete de crise decidiu que haverá reforço da segurança em Brasília e em outras capitais onde extremistas prometem fazer mais arruaça nas ruas. Para proteger o Planalto, os batalhões da Guarda Presidencial e da Polícia do Exército, além do Regimento de Cavalaria, serão acionados e ficarão de prontidão. No domingo, todos foram chamados quando a sede do governo já havia sido destruída por vândalos.

Ao citar uma convocação distribuída em cartões e em aplicativos de mensagens para mais uma manifestação antidemocrática a partir das 18h desta quarta, o advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu que providências fossem tomadas

Ele pediu a restrição temporária do direito de manifestação para que seja proibido bloquear o trânsito em vias urbanas e rodovias do país e impedido o acesso de radicais a prédios públicos, sob pena de multa de R$ 20 mil por hora em caso de descumprimento por pessoa física, e de R$ 100 mil no caso de qualquer pessoa jurídica envolvida.

"Vê-se, da postagem acima registrada, que o país se encontra na iminência de entrar com grave situação, novamente, após os trágicos eventos do domingo, 8, quando o mundo, estarrecido, assistiu à tentativa de completa destruição do patrimônio material e imaterial, além de todo o simbolismo que carregam as instituições democráticas", diz a petição.

*Com informações da Agência Brasil