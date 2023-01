Marcela Carvalho é especialista em política comercial e industrial - Camex/Divulgação

Marcela Carvalho é especialista em política comercial e industrialCamex/Divulgação

Publicado 11/01/2023 11:08

São Paulo - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou Marcela Carvalho como secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão vinculado à Pasta. Marcela é servidora da carreira, analista de comércio exterior do MDIC, graduada em relações internacionais pela Faculdade Integrada do Recife (PE) e mestre em Desenvolvimento e Comércio Internacional pela Universidade de Brasília (UnB).

A servidora foi secretária-adjunta de desenvolvimento do MDIC; chefe da assessoria internacional e chefe da área de Comércio Exterior do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

"Marcela possui ampla experiência em política comercial, política industrial e inovação e retorna à chefia da Camex com a missão de contribuir para a modernização e ampliação de nossa política comercial, por meio de um diálogo amplo e construtivo com a iniciativa privada e a academia, ao lado de Tatiana Prazeres e de Andrea Macera", informou Alckmin na postagem.