Ricardo Cappelli afirma que todo efetivo policial será mobilizado para possíveis atos golpistas na capital - Evaristo Sá/AFP

Publicado 11/01/2023 12:35 | Atualizado 11/01/2023 12:35

Brasília - A Polícia Militar do Distrito Federal fechou no fim da manhã desta quarta-feira, 11, a Esplanada dos Ministérios para o trânsito de veículos e, parcialmente, para pedestres. A ação foi tomada por conta de manifestações bolsonaristas programadas para a tarde desta quarta. O efetivo policial será mobilizado para possíveis atos golpistas. Em coletiva, Ricardo Cappelli, interventor de Segurança Pública do Distrito Federal, detalhou o esquema de segurança após os atos terroristas que depredaram a Praça dos Três Poderes, marcado pela invasão e vandalização do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal.

"Atos de domingo não vão se repetir... Os servidores continuarão trabalhando, com acesso pelas vias laterais. Não vamos parar. Continuaremos trabalhado com segurança de funcionários e prédios públicos garantida pelas forças de segurança do Distrito Federal", disse Cappelli, que acrescentou:

"A democracia é plena e o direito a livre manifestação é permitido. Mas não se confunde com ataque ao patrimônio e à democracia. A lei será cumprida e eles serão tratados no rigor da lei".

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que autoridades de todos os níveis federativos adotem as providências necessárias para impedir tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas, assim como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional. O acesso de manifestantes será limitado entre a Avenida José Sarney e a Rodoviária Plano Piloto.

"A Esplanada já está sendo fechada para a circulação de veículos. Vai haver barreiras, revistas e bloqueios. (...) O objetivo é manter ambiente pacífico. Tomamos a decisão de fechar preventivamente a Esplanada dos Ministérios por conta das manifestações anunciadas. Na quinta, reabre, tudo dentro do planejado", disse Cappelli.