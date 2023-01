Lula espera receber o maior evento climático do mundo em uma cidade da Amazônia brasileira - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Lula espera receber o maior evento climático do mundo em uma cidade da Amazônia brasileiraFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 11/01/2023 14:25 | Atualizado 11/01/2023 14:27

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 11, que o Ministério das Relações Exteriores formalizou a candidatura de Belém para sediar a COP30, em 2025. “Esperamos poder receber o maior evento climático do mundo em uma cidade parte da Amazônia brasileira”, disse, em seu perfil no Twitter.

Hoje conversei com o governador do Pará, @helderbarbalho, sobre a formalização da candidatura de Belém como cidade sede para a COP-30. Esperamos poder receber o maior evento climático do mundo em uma cidade parte da Amazônia brasileira.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/8gw7e6Yk6e — Lula (@LulaOficial) January 11, 2023

“Eu tinha assumido o compromisso no Egito, na COP27, que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. Fiquei feliz quando nosso ministro [das Relações Exteriores] Mauro Vieira formalizou a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para uma bela COP", disse Lula, em vídeo, acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho.No mesmo vídeo, Helder destacou a importância e a dimensão de trazer a discussão sobre questões climáticas para o Brasil. “Belém, no estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo, encontrar soluções e agradeço o gesto do governo federal para com Belém, o Pará e a Amazônia".