Lula posta foto com Tarcísio após encontro: "Pelo bem do Brasil"Ricardo Stuckert/Presidência da República

Publicado 11/01/2023 17:51

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniram nesta quarta-feira (11). O chefe do Executivo federal publicou uma foto ao lado do mandatário paulista e ressaltou que dialogará com todas as autoridades.



O presidente da República também postou a frase “Pelo bem do Brasil”, que foi utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) durante as eleições de 2022. “Conversei hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo", publicou o petista.

Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e escolhido pelo ex-chefe do Executivo federal para concorrer ao cargo de governador do estado. À época, o antigo governante do Brasil afirmou que Freitas poderia administrar o estado de São Paulo porque tem um perfil técnico.



Tarcísio apareceu em segundo lugar nas pesquisas de intenções de voto do primeiro turno, mas terminou na primeira colocação, superando Fernando Haddad (PT-SP) e o ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB-SP).



No segundo turno, o ex-ministro da Infraestrutura manteve o favoritismo e derrotou o atual ministro da Fazenda por 55,27% a 44,73%. Tarcísio teve um excelente desempenho no interior, enquanto Haddad se destacou na Grande São Paulo.



Quem participou da reunião entre Tarcísio e Lula?



Além do governador e do presidente da República, estiveram na reunião os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD-SP).

O ex-prefeito de São Paulo é o atual presidente nacional do PSD e tem boa relação com o governo Lula, tanto que indicou três ministros: Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Fávaro, da Agricultura, e André de Paula, da Pesca.

Tarcísio voltou a defender a concessão do porto de Santos e ressaltou a importância de ter investimento na construção de um túnel entre Santos e Guarujá.



Porém, o assunto deve render. Márcio França (PSB-SP), ministro de Portos e Aeroportos e ex-governador de São Paulo, é contra a privatização do porto paulista. Ele quer que o local siga estatal, dando a concessão de terminais para a iniciativa privada.