Múcio é alvo de uma fritura interna após os atos golpistas do último domingoJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 12/01/2023 12:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ficará no governo. "Ele vai continuar sendo meu ministro porque eu confio nele", afirmou Lula a jornalistas nesta quinta-feira, 12.

Múcio é alvo de uma fritura interna após os atos golpistas do último domingo, 8, que resultaram na invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Para auxiliares próximos ao presidente, o ministro da Defesa foi leniente com os acampamentos de bolsonaristas no QG do Exército, a "incubadora dos golpistas", segundo definiu o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Ainda assim, Lula reconheceu que Múcio pode ter falhado. "Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil. Todos nós cometemos erros", declarou o presidente.