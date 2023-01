Tubarão-raposo aparece em orla de praia do Rio Grande do Sul e assusta banhistas - Reprodução

Tubarão-raposo aparece em orla de praia do Rio Grande do Sul e assusta banhistas Reprodução

Publicado 12/01/2023 20:35 | Atualizado 12/01/2023 20:39

Porto Alegre - Um tubarão-raposo foi avistado por guarda-vidas e veranistas na praia de Balneário de Arroio Teixeira, em Capão Novo, no litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (11). Banhistas filmaram a aparição incomum. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, ninguém ficou ferido.

O comandante dos guarda-vidas de Capão Novo, 1º tenente Rafael Vieira Cabral, explicou que a espécie de nome científico Alopias vulpinus foi vista entre 9h e 10h. Os guarda-vidas do posto local apenas solicitaram que os frequentadores da praia evitassem por um tempo o banho e logo o animal retornou ao mar. "Não podemos esquecer que eles estão no habitat deles", disse.

De acordo com o acervo digital da fauna do Rio Grande do Sul, projeto de extensão organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os tubarões-raposo são predadores carnívoros solitários e se alimentam principalmente de pequenos peixes, como anchova, arenque e pescada, além de lulas, polvos, camarões e caranguejos. Apesar da dieta restrita, o tenente Vieira ressalta que é preciso sempre estar atento. "Não sabemos a reação ao se sentir ameaçado", afirmou.

A presença é incomum, mas, em dezembro de 2020 outro tubarão da mesma espécie foi encontrado após encalhar na orla da Praia de Imbé, também no litoral norte do Estado. Segundo especialistas, a espécie costuma se direcionar ao raso em busca de comida.